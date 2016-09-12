籌學費負擔重 展望會籲助學傳愛

隨著各級學校陸續開學，許多弱勢家庭為籌學費，正陷入愁雲慘霧中。來自卓溪鄉布農族的小堂家境清寒，所幸在台灣世界展望會資助下，如今在大學就讀，朝自己夢想前進。（台灣世界展望會提供）中央社記者李先鳳傳真 105年9月12日

隨著各級學校陸續開學，許多弱勢家庭為籌學費，正陷入愁雲慘霧中。來自卓溪鄉布農族的小堂家境清寒，所幸在台灣世界展望會資助下，如今在大學就讀，朝自己夢想前進。

台灣世界展望會東區辦事處主任林(繡)錦表示，隨著M型社會來臨，貧富差距拉大，經濟弱勢學生持續增加，花蓮有4800名資助童，本學期助學金共需新台幣3400萬元。其中，536名清寒大學生跨縣市求學，面對龐大學雜費、書籍費、生活費等，對家庭是一筆難以承受的負擔。

林(繡)錦說，針對大學生，除提供助學金外，還增加返鄉工讀機會，給予工讀金協助。日前舉辦「助學返鄉工讀成果分享會」中，許多學生分享經驗，用「生命影響生命」傳承愛的服務，助他們勇於脫貧追夢。

目前就讀慈濟大學的小堂，在家五名子女中排行老么。由於父母無固定工作，又有酗酒習慣，小堂從國小四年級起成為展望會資助童，在資助人及社工員陪伴下，度過艱困卻豐盛的童年。

小堂受到資助人及社工員的愛心感動，立志成為心理師或社工師，因為對舞蹈的熱愛，也有想當業餘舞者的夢想。

小堂說，這個暑假返鄉工讀，走遍卓溪各部落，不僅發現部落孩子的需要，也給自己一個很好的反思機會，進而找到自己的定位。希望大家重視及支持展望會的活動，一項愛心義舉，對受助者的幫助，遠超過想像，盼望這份愛能傳遞下去。1050912

(中央社)