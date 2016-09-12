颱風莫蘭蒂逼近 中秋明顯影響

中度颱風莫蘭蒂持續朝台灣逼近，中央氣象局最快今天深夜發布海上警報，氣象局預測，14日中秋節前夕及15日中秋節當天，颱風影響台灣最明顯。

根據氣象局最新颱風消息，莫蘭蒂目前位置在鵝鑾鼻東南東方1250公里海面上，以每小時22公里速度，朝西北西轉西北，朝巴士海峽及花蓮、台東接近。

氣象局說，如果颱風行進方向速度不變，最快今天深夜到明天清晨，發布海上警報。

氣象局表示，颱風外圍環流明天就會影響台灣，北部及東半部愈晚雨勢愈明顯，南部及中部山區也會有局部短暫雨，14日、15日會是颱風影響台灣最明顯的時候，但各地受影響的程度，仍須視颱風通過台灣時的位置而定，目前不確定性仍大，變數較多。

氣象局預報，今天各地降雨主要還是午後熱對流造成，各地山區附近易有大雨，另隨著颱風逐漸接近，今天西半部沿海風力逐漸增強，今晚起北部、東半部、恆春半島及綠島、蘭嶼沿海地區易有長浪發生。1050912

(中央社)