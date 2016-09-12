劉德立出席巴拿馬台商會中秋晚會
中華民國駐巴拿馬大使劉德立夫婦於當地時間10日晚間應邀出席巴拿馬台商會中秋聯歡晚會，計有巴拿馬台商、長榮海運、兆豐銀行及使館員眷等僑胞約百餘人參加。
台商會長劉賀首先致詞歡迎僑胞熱情參與聯歡晚會，並稱該會將積極扮演使館及台商的溝通橋梁，堅定支持中華民國政府。
劉德立續致詞肯定該會對促進僑社和諧、凝聚僑胞對政府的向心力及回饋當地社會等貢獻，除將賡續偕同大使館團隊致力保僑護僑並強化台商服務，也期盼整合全僑力量，共同為鞏固台巴邦誼，以及爭取中華民國最高的國家利益而努力。
席間，台商會除特別準備美味佳餚及月餅供僑胞享用，現場也安排卡拉OK演唱、劍道表演、舞蹈表演等節目以活絡氣氛。
劉德立夫婦及使館員眷合唱的「春夏秋冬」及「月亮代表我的心」，獲得全場熱烈掌聲。秘書朱怡靜夫婿孫述貴及兒子孫百麟合作表演劍道，展現非凡氣勢，更掀起晚會高潮。晚會歷時近4小時，氣氛至為歡愉，最後與會僑胞就在團體大合照後，畫下圓滿句點。1050912
(中央社)
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