彰縣辦法律行動專車 提供諮詢服務
協助偏遠地區民眾解決法律問題，彰化縣政府舉辦法律行動專車活動，提供巡迴講習以及諮詢服務，讓專業法律人員更貼近民眾。
彰化縣政府舉辦法律行動專車活動，落實「主動下鄉」、「巡迴駐點」以及「在地服務」3大為民服務理念，第一場活動在彰化市登場，活動以調解為課程主題進行演講，包括彰化市公所調解委員、市民代表以及花壇鄉、芬園鄉的調解委員都來聆聽演講。
法律行動專車活動也邀請專業律師為縣民提供專業的法律諮詢，行動式的彈性服務可以免去鄉親舟車勞頓之苦，同時顧及個人隱私，提供法律扶助服務，各鄉鎮市公所的相關人員也能針對民眾消費申訴、訴願以及國賠申請等業務進行交流，精進第一線公務員的法學素養。
縣政府指出，法律專車活動今年預計舉辦5場次，明年預計舉辦3場次，每個月1次，提供民眾一對一的法律諮詢，讓鄉親不用奔波，而今年法律行動專車將舉辦地點及日期分別如下：9月21日在和美鎮公所、10月19日在鹿港鎮公所 、11月23日在員林市公所、12月21日在溪湖鎮公所；106年預計在田中、北斗以及二林鎮舉辦3場。1050912
(中央社)
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