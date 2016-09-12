小S模仿激像100％ 蔡康永感想只有「一個字」

小S模仿蔡康永相當傳神。(圖/取材自蔡康永臉書)

《康熙來了》陪伴觀眾走過12個年頭，在蔡康永與小S請辭之後，正式宣告吹熄燈號，兩人不僅因為主持培養出絕佳默契，就連私下感情也非常要好，而他昨天也發佈一張小S模仿他的照片，竟傳神到讓他語塞難以回覆。

不少網友期待蔡康永與小S能再次合體主持。(圖/本報系資料照)

蔡康永發佈小S主持節目的側拍照，，只見小S肩膀上放著招牌黑鳥，更微微噘起嘴的模樣，立刻被眼尖網友發現是在模仿蔡康永的一號表情，對此也讓網友直呼模仿的好傳神，甚至表示蔡康永看到這張照片時，白眼一定翻到後腦勺去了，或許是模仿得太過傳神，居然讓妙語如珠的蔡康永都無法反擊，只能以「嘖」來傳達心中無奈，而兩人相隔多時再次「隔空」合體，也讓網友直呼好懷念《康熙來了》。

(中時電子報)