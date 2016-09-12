溫泉觀光國際化 台中日本大分簽合作

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台中市旅館商業同業公會、日本大分縣別府市觀光協會，日前完成「溫泉觀光友好交流合作協定」簽署，雙方將落實實質合作交流，讓台中溫泉飯店觀光產業交流國際化。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 105年9月12日

台中市旅館商業同業公會、日本大分縣別府市觀光協會，日前完成「溫泉觀光友好交流合作協定」簽署，雙方將落實實質合作交流，讓台中溫泉飯店觀光產業交流國際化。

台中市政府去年底與大分縣政府企劃振興部，簽署官方觀光友好合作交流協定，奠定雙方友好交流基礎。日前，台中市旅館商業同業公會也與日本大分縣別府市觀光協會完成「溫泉觀光友好交流合作協定」簽署。

台中市旅館同業公會理事長鄭生昌表示，公會有330個會員，別府觀光協會有200多個會員，簽署合作交流協議將讓雙方的互動進入新紀元。

鄭生昌指出，今年底將率團前往別府參訪，將規劃邀請別府市的八大名湯及溫泉美食到台中市辦一場「別府溫泉嘉年華」，未來也要把台中美食特產及觀光產業帶到別府市舉辦一場「台中觀光文化嘉年華」活動。

日本大分縣別府市觀光協會長梅野朋子表示，大分縣的地理環境與台中市相似，很高興與台中市的觀光產業交流，藉由簽署合作建立良好互動關係，推動台日雙方交流的實質意義。

觀光旅遊局表示，「幸福提昇、溫泉交流」講座，別府市觀光協會安排專業技術人員，講授經營管理、溫泉創意行銷及溫泉美食設計等三場講座，和中台灣的溫泉飯店業者交流，吸引80位來自南投縣、苗栗縣及台中市的溫泉飯店及相關產業的產官學界出席。

中投苗溫泉業者說，透過研習可將日本經營溫泉的相關經驗，運用自身的優點轉化成競爭力，借鏡日本溫泉經營的成功經驗，提升自己的經營管理量能，吸引國內外旅客前來中台灣旅遊觀光，增加經濟效益。1050912

(中央社)