莫蘭蒂海警最快12日 不排除13日陸警

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中央氣象局預計最快今天深夜發布中度颱風莫蘭蒂海上警報，且不排除最快13日發布陸上警報。

氣象局說，如果颱風行進方向及速度不變，深夜到明天清晨，就會發布莫蘭蒂海上颱風警報，隨後也有機會發布陸上颱風警報，最快就是明天。

不過，氣象局也說，陸上颱風警報時間須視未來颱風實際的走向及速度而定。

氣象局觀測，莫蘭蒂目前正沿著太平洋高壓南緣移動，預計颱風移動到太平洋高壓西側時，高壓的強度會影響颱風實際走向，才能決定陸上警報時間，目前變數仍多。

不過，颱風外圍環流明天就會影響台灣，北部及東半部愈晚雨勢會愈明顯，南部及中部山區也會有局部短暫降雨，14日、15日會是颱風影響台灣最明顯的時候，各地受影響的程度須視颱風通過台灣時的位置而定。1050912

(中央社)