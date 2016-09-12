愛滋病毒篩檢 中市提供唾液篩檢試劑
為提升愛滋病毒篩檢服務的方便性，台中市衛生局與衛生福利部疾病管制署合作，即日起至12月15日止，提供可在家自行檢驗愛滋病毒的唾液篩檢試劑。
台中市衛生局表示，自我篩檢的方式操作簡易，只要以採檢刮板在口腔牙齦輕刮取得檢體，放入含有緩衝液的瓶子內，20至30分鐘即可自行判讀結果。
但唾液篩檢仍有3個月空窗期限制，這段期間無法檢測到愛滋抗體，檢驗結果僅能代表之前行為的結果，且該試劑不適用已接受治療、正在服用愛滋藥物的感染者。
衛生局指出，試劑領取採匿名方式且數量有限，有需求的民眾，可至全市30區衛生所及露德協會台中辦公室，支付新台幣200元領取；或至台中基地、亞當三溫暖使用自動販賣機投幣50元硬幣4枚，即可取得試劑。
依說明單張或教學網頁自行在家檢驗並上網登錄結果，即可至原試劑取得地點退還試劑費用；在家自我篩檢的民眾，初步篩檢若呈陽性反應，仍需再進一步做檢驗確認。
衛生局長徐永年呼籲，民眾應重視愛滋感染風險，並主動進行愛滋病毒篩檢；想接受篩檢的民眾，無論至匿名篩檢機構或使用愛滋病毒唾液篩檢者，皆無須留下任何身分資料，篩檢結果也不會記錄在病歷，可充分保護受檢者的隱私。1050912
(中央社)
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