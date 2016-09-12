林姓通緝犯 澎夜釣小管落網

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39歲林姓通緝犯昨晚在澎湖縣搭船夜釣小管，半夜返航，被眼尖的岸巡7總隊安檢人員發現，依法帶回偵訊，移送台灣澎湖地方法院檢察署偵辦。

澎湖岸巡7總隊表示，馬公山水安檢所昨晚通報，一艘遊樂漁船載客出海夜釣小管時，安檢人員透過系統查詢，發現林姓乘客因案被通緝，當晚返航時，會同查緝隊前往查緝，並移送澎湖地檢署偵辦。

岸巡7總隊表示，通緝犯因案未執行，台北地檢署今年8月發布通緝，不料與友人抵達澎湖旅遊夜釣時落網。1050912

(中央社)