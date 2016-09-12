美國匿蹤驅逐艦 停靠羅德島州軍港
造價44億美元的美國海軍新世代宋瓦特（Zumwalt）級驅逐艦，停靠在羅德島州的軍港，首次展現在世人眼前，這艘總長610呎的匿蹤軍艦，是美國海軍造價最貴的驅逐艦。
「洛杉磯時報」（LA Times）報導，造價約合新台幣1392億元的宋瓦特級驅逐艦，外型稜角分明，可使它在雷達螢幕上顯示的訊號最小化，因此匿蹤能力強，不易被敵軍發現。
宋瓦特級驅逐艦滿載排水量約1萬4500噸，最大航速30節，而它的穿浪型（Wave-piercing）艦體設計，令人耳目一新。
無論是艦身的設計與艦身採用的塗料，宋瓦特級驅逐艦的匿蹤效果強，敵軍難掌握它的行蹤，反而不留意會被突襲，火力也相當驚人，可艦載80枚飛彈，包括海麻雀（ESSM）與戰斧巡弋飛彈等。
還有不需火藥只需電力即可發射砲彈的電磁軌道砲（Railgun）等，同時配合對地作戰，每分鐘可發射12發砲彈的先進火砲系統（Advanced Gun System），火力更是強大。
預計這艘軍艦將由羅德島州新港（Newport）航行至巴爾的摩（Baltimore）並於10月正式服役，之後再轉抵南加聖地牙哥（San Diego）。1050912
(中央社)
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