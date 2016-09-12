美網擊敗世界球王喬帥 瓦林卡爆冷奪冠

世界排名第3的瑞士名將瓦林卡今天在美國網球公開賽決賽，以6比7（1/7）、6比4、7比5、6比3爆冷擊敗世界球王喬科維奇，奪下個人第3座大滿貫賽單打冠軍。

瓦林卡（Stan Wawrinka）擊敗坐擁12座大滿貫賽金盃的塞爾維亞好手喬科維奇（Novak Djokovic），粉碎喬科維奇衛冕夢。（譯者：中央社劉文瑜）1050912

(中央社)