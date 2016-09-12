你叫「謝萬里」？新北市府免費請吃千元「蟹鱻蟹宴」

清蒸鮮美萬里蟹-花蟹。（新北市漁業處提供）

新北萬里蟹產季開跑，今年特別規劃「尋找謝萬里」活動，免費請全台灣與「萬里蟹」同名的「謝萬里」們，10月22日到野柳漁港吃鱻蟹宴！而9月份的第一波活動祭出由9至11月限定，萬里漁夫自產自銷的野柳假日活蟹市集，以及中秋佳節到富基魚市免費試吃現烤萬里蟹的活動，富基魚市還推出2,500元到9,999元的各式霸氣海鮮禮盒供民眾選購，歡迎大家來北海岸漁港吃萬里蟹、買萬里蟹，中秋節來烤「鱻」！

萬里蟹料理。（新北市漁業處提供）

來北海岸萬里蟹合作餐廳抽好康，免費萬里蟹異國料理等著您

新北市市長朱立倫表示，市府自2012年推出萬里蟹品牌，帶動「在台灣就是要吃萬里蟹」的風潮，讓民眾認識萬里漁人與大自然共生的捕蟹方式，經過這幾年的努力，萬里蟹已經成為一種專業的地方文化，到了秋季，大家就會想到要來新北市，吃尚青的萬里蟹。

今年市府特別規劃「尋找謝萬里」活動，邀請和「萬里蟹」品牌同名的「謝萬里」們，10月22日到野柳漁港參與產地活動，並免費品嚐一年一度的萬里蟹鱻蟹宴；而為了回饋到北海岸萬里蟹合作餐廳消費的民眾，市府也特別推出拍照上傳抽好康活動，獲獎的民眾可以到去年榮獲「夢幻萬里蟹料理」票選冠軍的極鮮饌海鮮料理餐廳免費品嚐1道萬里蟹異國料理(8品選1，價值1,280元)，有興趣的民眾快前來新北市遊玩，享受海邊風情。

熱騰騰的萬里蟹三點蟹。（新北市漁業處提供）

中秋連假9/16來富基，連續灑花3個半小時，邊吃萬里蟹邊抓大鉗蟹

適逢中秋連假，富基魚市也在9/16(五)舉辦「湛藍海岸線 蟹逅富基港」活動，現場不僅有免費試吃當季漁產料理(14點開放試吃，限量100份)，排隊前20名民眾還加碼送現烤萬里蟹，吃到賺到！

2016新北市螃蟹季活動小組，電話: 02-82572525分機216 (周一至周五 11:00- 18:00)

除了海鮮以外，富基魚市也搭上最夯的寶可夢話題，因鄰近海邊，大鉗蟹等各式水系寶可夢數量非常多，活動當天13點到16點30分也會連續灑花3個半小時，讓來玩的民眾可以邊吃萬里蟹，邊抓大鉗蟹！中秋連假還沒想到要去哪嗎？快來富基魚市就對啦！

(中時電子報)