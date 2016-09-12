白楊步道懸巨石 太管處：不會立即崩落
太魯閣國家公園白楊步道「隧道聽瀑」口上方，岩壁出現大裂縫，民眾擔心巨石掉落砸傷人；太管處獲報派員勘查，初步評估及比對歷年照片，研判裂隙為原有，無立即崩落危險。
有熱心民眾拍下照片，發現在白楊步道「隧道聽瀑」隧道口上方岩壁出現一條大裂縫，下方的巨石宛如一顆不定時炸彈，彷彿隨時會崩落，因而提出警訊。
太魯閣國家公園管理處表示，民眾所提岩壁裂縫位於塔次基里橋近端上方，接獲通報後，立即派員前往勘查且作必要的圍設及遊客引導，並通知橋梁隧道檢測單位到場勘查。
經使用紅外線熱成像儀探視後，發現此巨石側邊及底邊並未有裂縫產生，巨石仍與土體岩壁連結，除外力或天災影響，應不至有立即崩落的危險；且比對歷年照片，研判裂隙為原有裂隙，仍呼籲民眾前往山區多留意自身安全。1050912
(中央社)
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