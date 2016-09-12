火燒車真相傷害兩岸情感 後果不可低估

陸客團火燒車意外，檢方證實司機酒駕，確認酒駕是釀禍主因。（本報系資料照，楊明峰攝）

國道火燒車釀成26死意外，桃園地檢署10日公布偵結報告，認定遊覽車司機蘇明成因官司纏身情緒低落，潑汽油自焚縱火造成26死。此事件造成的後果不可低估，大陸民眾對台感情再次被重創，網路一片激憤，對大陸遊客赴台旅遊更加造成嚴重影響。

桃園地檢署10日公布火燒車偵結報告，司機蘇明成酒後駕車、潑灑汽油、放火自殺，並燒死車內其他乘客。由於蘇明成已經死亡，涉及刑法酒後駕車、放火、殺人等罪嫌，依法為不起訴處分。

據《中評社》，大陸國台辦對火燒車真相也做出強烈譴責，對這種喪盡天良、泯滅人性的行為表示強烈憤慨。國台辦的聲明同時也指出，這起惡性事件以及島內出現的一些傷害兩岸同胞感情的言行，對大陸遊客赴台旅遊造成了嚴重影響。

大陸網路上網友群情激憤，有人留言「司機以為拖了24個無辜大陸遊客給自己陪葬，現在看來，陪葬的還有整個台灣旅遊業。」整起事件對兩岸民眾感情所帶來的傷害不可低估。

然而，《中評社》分析，此名嫌犯就能夠代表所有台灣民眾嗎？網路上少數冷血言論就是台灣主流民意的聲音嗎？顯然不是。絕大多數台灣民眾熱情、善良、真誠、友好，對於發生這樣的事件完全不能認同。

同時，台灣社會也應理解大陸民眾對於事件的憤慨及對於赴台旅遊的疑慮。24位大陸同胞充滿對台灣的熱愛與嚮往踏上這片土地，最後卻因司機故意縱火而命喪火海，如果到「最美的風景是人」的台灣旅遊，卻連基本的人身安全都無法得到保障，難道要大陸遊客到台灣來玩命？

根據案件結果，這起事件只是一起個人實施的刑事案件，嫌犯本人也在事件中喪命，但發生在當前兩岸關係的大背景之下，其後續效應不容忽視。在兩岸關係已進入「冷和平」並恐將出現「去和平化」的嚴峻形勢下，此時發生火燒車事件，並險些讓兩岸民意有對撞的危險，更令人對兩岸關係未來的發展感到擔憂。 因此，兩岸雙方都需要用同理心去理解、看待並包容對方。

(中時電子報)