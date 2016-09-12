美售不良信標機 我空軍獲賠6千萬

去年9月22日空軍AT-3教練機失事墜毀，4天後才找到飛官遺體及機骸，凸顯AT-3機欠缺效能佳的個人定位信標機。(資料照片，謝明祚攝)

去年9月22日空軍AT-3教練機失事墜毀，4天後才找到飛官遺體及機骸，凸顯AT-3機欠缺效能佳的個人定位信標機。監委調查後意外發現案外案，空軍曾向美國採購AN/URT-44型信標機配發給各部隊使用，不料失效率太高只好退貨，已獲美軍「全額洽賠」，共約6000萬新台幣。

監察院調查報告指出，AT-3機原配備的個人定位信標機AN/PRC-90，其發報頻率為243MHz，然98年2月「國際衛星搜救組織」關閉該類比頻率，並移頻至406MHz，空軍司令部未審酌AT-3係空軍官校使用率極高之訓練機，直到去年AT-3 0851號機失事前，歷時6年半，仍未將其換裝具406MHz自動發報功能之信標機，導致0851號機撞山後，空軍花了4天才確認失事地點，延誤黃金救援時間。

據《自由時報》報導，AT-3教練機之個人定位信標機效能欠佳，軍方決議以AN/URT-44（發報頻率為121.5、243、406MHz，但無法通話）換裝，但該裝備在103年的失效率過高，最後循軍售模式向美政府索賠，美軍已於今年第一季完成帳務沖銷，待國軍辦理退還繳庫作業。

軍方表示，自發現AN/URT-44失效率過高，103年8月中旬已採購SARBE6-406G（通話及發報頻率同為121.5、243、406MHz）先行因應補充。

(中時)