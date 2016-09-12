「非洲野驢」身世奧妙多！來動物園聽《史瑞克》好友的故事

9～10月每週五上午10:45，保育員將和大家分享瀕臨絕種「非洲野驢」的故事。（台北市立動物園提供）

好萊塢動畫《史瑞克》好友「驢子」對主人忠心耿耿、雖脾氣有些古怪但生性幽默，在動畫裡搶了「史瑞克」和「歐菲娜公主」不少風采！但你知道嗎？「驢子」的原形是「非洲野驢」喔！而台北市立動物園裡就能看到牠了！保育員還要和大小朋友訴說「非洲野驢」的奇妙故事喔！台北市立動物園沙漠動物區的非洲野驢，是去年剛透過歐洲瀕危物種計畫EEP引進和大家見面的新朋友，有著驢一般的叫聲，腳卻像斑馬一樣有條紋，奇特的長相總讓人好奇。9～10月每週五上午10:45，保育員將和大家分享瀕臨絕種「非洲野驢」的故事。

非洲野驢是馬科動物的成員，為了在野外求生存，牠們具有非常敏銳的警覺性，時時保持警戒，周遭突然的大動作和聲響，都會引起非洲野驢的關注，只要看到牠們豎起耳朵，盯著一個方向站定不動，就是正在警戒中，以便能及時逃離危險。

非洲野驢全年都可以繁殖，當公驢發出喔咿喔咿的叫聲展開追求，除非母驢也有意願，若是母驢還沒準備好要繁殖時，就會對頻頻接近的公驢，使出後腳飛踢來表示拒絕，但繁殖期母驢也可能會被窮追不捨的公驢咬傷。經過一年的相處，保育員透過親近訓練已經取得非洲野驢的信任，可以觸摸到身體各部位，因此當野驢受傷時也能親手為牠們擦藥。

非洲野驢全年都可以繁殖，當公驢發出喔咿喔咿的叫聲展開追求。（台北市立動物園提供）

非洲野驢主要分布於衣索匹亞及厄利垂亞南邊的乾旱區域，因獵捕壓力，棲地、水源、食物來源與通路持續縮減，甚至可能和人類圈養的家驢雜交等衝擊，粗估在原棲地約只剩不及600頭，被IUCN自然生態保育聯盟列為極度瀕危Critically Endangered的物種。動物園積極參與國際動物保育，建立起亞洲第一個非洲野驢的衛星族群，降低因環境變遷或疫病傳播所引發的風險。

好萊塢動畫《史瑞克》好友「驢子」的原形就是「非洲野驢」喔！。（台北市立動物園提供）

非洲野驢生活在石礫沙漠環境，為了提升空間利用效能，並展現混種生活的意象，動物園選擇讓同樣生活在沙漠地區，也同樣是被IUCN列為極度瀕危動物的弓角羚羊，一起使用同一個展場。由於狩獵和棲息地喪失的嚴重威脅，野生弓角羚羊族群量持續減少中，估計總數已低於300頭，所以被保育專家認為是在近期滅絕風險最高的撒哈拉牛科動物。

動物園9-10月動物保母講古（Keeper’s Talk），主題特別選定「新朋友開啟新視野-保育物種習性與適應」，每周五上午10:45-11:00，由非洲野驢的保育員和您分享非洲野驢的故事。

(中時電子報)