李錫奇如願回鄉展出 盼見金門美術館

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「金門之光」李錫奇「本位‧色焰—創作八十回顧展」，今天起在金門縣文化局提供導覽服務。李錫奇說，能回故鄉辦展，了卻了一生最大心願；期盼金門美術館早日成立。

文化局長呂坤和表示，文化局早已著手美術館規劃事宜，現正尋覓適合場地中；土地需議會通過，他無法掌握興建時間表，但他堅持美術館一定要設立在城區，才能吸引人潮，他最屬意的地點是水產試驗所前方土地。

李錫奇表示，西元1995年首次返鄉時，就呼籲金門縣政府興建金門美術館，很遺憾「到現在都沒有」；城市的偉大在藝術和文化，期盼金門美術館早日成立，讓大家看到金門「更偉大、更了不起」。

「本位‧色焰—創作八十回顧展」昨天在金門文化局開幕，91歲台灣水墨名家李奇茂也乘坐輪椅到場。李奇茂說，期待金門美術館成立時，他可以站著講話。

李錫奇1938年出生於金門古寧頭北山村，踏入藝術創作超過一甲子。他說，這完全是「命運的安排」。1957年李錫奇自台北師範學校藝術科畢業後，原本只打算回到家鄉擔任國民小學老師，卻在基隆搭船最後關頭，不想離開當時藝術資源豐沛的台灣，心念一轉，決定改搭下一班船再回金門。

沒想到，八二三砲彈爆發，「下班船沒有了」。李錫奇從在台灣展開創作生涯。直到1995年才再回故里。

「本位‧色焰—李錫奇創作八十回顧展」精選李錫奇歷年作品46件，回顧精彩藝術表現，彰顯力求「本位」精神。創作靈感根植於生命中具體的視覺經驗，猶如故鄉金門濃烈而香醇烈酒，率真個性、質樸思維，卻內蘊善良、細膩心靈。

展期到10月14日，從今天起提供現場人員和語音導覽服務。1050912

(中央社)