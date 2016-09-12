54萬人聚集巴塞隆納 要求脫離西班牙
就跟蘇格蘭想脫離大英國協一樣，9月11日（當地時間）在西班牙東北方的加泰隆尼亞聚集了超過50萬人參加遊行，要求脫離西班牙獨立；西班牙著名的奧運城市巴塞隆納就位在這個區域。
BBC報導，這場遊行吸引超過50萬人，遊行主要是由西班牙加泰隆尼亞民族主義者所組織，除了巴塞隆納，當天在西班牙其他四個城市Salt 、Berga、 Lleida、Tarragona也有同樣的遊行集會活動；根據西班牙警方估計約有54萬人參加巴塞隆納的獨立遊行活動。加泰隆尼亞大區省長卡洛斯‧普里格迪蒙特呼籲「將加泰羅尼亞變成一個獨立國家」。
位於西班牙東北部的加泰隆尼亞是西班牙經濟最繁榮的地區之一，當地人不滿中央政府課重稅又不尊重加泰隆尼亞特有文化，近年出現愈來愈多分離主義者試圖讓加泰隆尼亞獨立。
西班牙政府反駁這種說法，認為加泰隆尼亞地方政府債台高築是自食惡果，並非中央造成。
西班牙政府長期以來對這個地區舉行脫離公投的企圖都保持抵制立場，包括對蘇格蘭的獨立運動也抱持反對立場。
BBC報導，加泰隆尼亞地區人口約750萬，佔西班牙總人口的16%，其國民生產總值約佔西班牙的19%。加泰羅尼亞民族主義者曾在2014年11月舉辦過一次非正式獨立公投。結果顯示，有80%的民眾都投票支持獨立。
(旺報)
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