蔡搞兩面手法演假戲 兩岸僵局難解
蔡政府520上任後，兩岸關係急遽降溫，而海基會董事長田弘茂12日的走馬上任，讓海基、海協能否重建聯繫成一懸問。《中評社》社評指出，除不認九二共識，蔡英文更嚴重的問題是欠缺真誠互信，蔡政府一邊強調要對陸釋善意，一邊卻給台獨送暖、敵視兩岸交流。依此態勢，打開兩岸僵局談何容易？
《中評社》今日社評指出，蔡政府執政後，旅遊產業、兩岸經貿、國際外交等難題接踵而至，然蔡政府卻以「倒切香腸式」方法因應變局。蔡英文提中華民國憲法、兩岸人民關係條例，並重申尊重92會談歷史事實，但始終沒將「九二共識」四字吐出。
社評指出，蔡英文處理兩岸議題方向模糊、欠缺真誠，府方說一套、民進黨激進派又是另一套。的確有蔡對陸釋出善意的例子，如：田弘茂強調不可能主張台獨、徵詢王金平接掌基會，及傳要任命宋楚瑜任2016 APEC特使等；但另一方面也有缺乏友善的動作，如：更動課綱、修法緊縮卸任政務人員赴大陸規定、歧視陸生陸配，及未贈火燒車罹難者輓聯等。
此外，從蔡英文處事是否真誠？可從對國民黨態度一窺一二，蔡英文在中常會指出，在王拓的告別式看到國民黨主席洪秀柱出席，並稱未來會全力執行跨黨派合作、推動改革，但綠營的清查黨產行動，卻將國民黨搞得傷痕累累。
兩方互動真誠尤其重要，社評寫道，回顧2005年轟動一時的「扁宋會」，當時兩人會談2個多小時後，扁贈宋一幅書法家陳雲程的「真誠」字畫，並在畫前握手合影，「但事後也是因為沒有真誠，終告散場」，並指出歷史總在重複過去，不論對象是誰，互動少了真誠就是「假戲」。
(中時電子報)
文章來源：中評社
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