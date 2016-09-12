林心如寶寳性別曝光？「嬰兒用品」藏玄機

林心如和霍建華7月底完成世紀婚禮。(圖／本報系資料照）

藝人林心如和霍建華7月底完成世紀婚禮後，就各自忙於工作，不過林心如多次被拍到小腹微凸，直到近日才對孕事鬆口，不過寶寳性別依舊保密，但林心如談到「寶寶用品」時，似乎不小心讓胎兒的性別曝光了。

林心如談到肚中胎兒雖都模糊帶過，但透露懷孕後一切都好，胃口也正常，似乎沒有孕吐問題，據《壹週刊》報導，近日她出席活動受訪時，雖然不願透露肚中胎兒的性別，但聊到寶寶用品時，她也立刻表示：「寶寶用品一定是買粉紅色的啊！」讓人不禁好奇孩子是個女娃，不過不管生男或生女，都是她們兩個最珍貴的寶貝。

(中時電子報)