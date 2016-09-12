核試頻挑釁 安倍下令對北韓單邊制裁

日本首相安倍晉三（左）、北韓領導人金正恩（右）。（圖左／美聯社；圖右／新華社）

北韓9日進行目前為止爆炸威力最強大的核試，誓言會持續加強發展核武。日本官房長官菅義偉11日演講時透漏，首相安倍晉三已下達指示，凖備加強對北韓單邊制裁。

平壤當局近日動作頻頻，南韓聯合新聞通訊社指出，北韓已完成再次進行核試的準備工作。日本官房長官菅義偉11日在新潟縣三條市演講時透露，安倍晉三已經下達指示，要求做好對強行實施第五次核試驗的北韓加強單邊制裁之準備。

菅義偉表示，為促成聯合國安理會對北韓追加制裁，在美日韓三國合作的同時，會一併向中國及俄羅斯發出呼籲。至於北韓5日發射的3枚彈道導彈落入日本專屬經濟區（EEZ）一事，菅義偉強調這是有計畫性的，一定北韓具備在這些導彈上搭載核彈頭的技術，將會釀成非常嚴重的後果。

關於日本將對北韓單邊制裁，除了計劃擴大對涉嫌參與北韓核、導彈研發的團體和個人實施資產凍結的對象名單外，也將嚴格管制從日本匯款至北韓的種種方式。

(中時電子報)