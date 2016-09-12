NFL球員唱國歌高舉拳頭 抗議種族歧視

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職業美式足球NFL堪薩斯酋長隊角衛皮特斯（Marcus Peters）今天在賽前唱國歌時高舉拳頭，成為NFL球星吸引外界關注種族不平等的最新動作。

英國「衛報」（The Guardian）網站和路透社報導，舊金山49人隊四分衛卡珀尼克（Colin Kaepernick）在季前賽期間拒唱美國國歌，帶頭抗議不公和警察暴虐的行為，他起初選擇不起立坐在場邊，之後則在演奏國歌時單膝跪地，球迷正反評價兩極。

其他球員群起效尤，包括丹佛野馬後衛馬歇爾（Brandon Marshall）。丹佛野馬8日在開幕戰擊敗卡羅萊納黑豹隊。

23歲的非裔美籍球員皮特斯今天高舉拳頭抗議，令人想起美國選手史密斯（Tommie Smith）與卡羅斯（John Carlos）1968年在墨西哥市奧運頒獎儀式，也以相同的姿勢示威。

堪薩斯酋長隊其他球員則在演奏國歌時挽起手臂。堪薩斯酋長在911事件15週年這一天，迎戰聖地牙哥電光人隊。

球員表示，他們討論後決定挽起手臂，以示「團結」。

堪薩斯酋長隊在聲明中說：「我們的目標是團結一致和尊重每個人的意見，以及紀念911事件。」

聲明還說：「身為專業運動員，我們的責任是為社會帶來正面影響，以及在需要改變時，展現積極主動的態度。」（譯者：中央社劉文瑜）1050912

(中央社)