愛健康》掌握3高纖飲食法「微胖減重」還窈窕身材

想要窈窕健康的身材是很多女生的心願。（達志影像／shutterstock提供）

一字領、高腰褲(裙)、綁帶鞋是今年夏天女性間最夯的時尚指標，除了能小露香肩，還能展現平坦小腹以及小腿腳踝線條，集合所有性感元素。但大部分女生即使外觀稱不上豐腴，面對這三項單品也常會面臨「model穿起來很美，自己穿搭卻是肉感畢露差很大」的窘境。因此，一字領、高腰褲(裙)、綁帶鞋亦被時尚界譽為──女性最難駕馭的三大高縮手率單品。

擔心局部肥胖讓你無法走在潮流尖端？看著櫥窗內的時尚單品只能選擇縮手不買？瞭解現代女性常見的身形困擾，運動營養師楊承樺提出「微胖減重高纖飲食祕訣」。建議民眾平日除了規律運動、保持正確姿勢外；飲食也可以針對不同部位對症下藥，同時搭配「高纖豆漿」讓減重事半功倍！由於高纖豆漿有優質蛋白質、低GI和低鈉等特性，搭配菊苣纖維，兼具各種局部減重所需的高纖、利水、好心情全面飲食需求，讓女性輕鬆打造完美體態，面對時尚單品再也不縮手！

展現性感一字領（左）、想制霸高腰褲（中）、駕馭綁帶鞋（右）等，許多女性都盼能維持理想身材駕馭這些時尚單品。（業者提供）

飲食變化輕鬆駕馭時尚單品

專家：「聰明攝取+仔細挑選」分區擊退微胖點

根據楊承樺營養師的觀察，每到夏季經常至減重門診報到的，多數都是對自身體態要求甚高的正妹帥哥。雖然整體稱不上豐腴，但卻常見胸垂背腫的脂肪囤積、腰間肉凸出，以及小腿肚粗壯等局部「微胖」困擾。令這些微胖男女想微露卻又遮遮掩掩，不敢自信展現，連帶穿上時尚單品時的魅力也大減。營養師建議採取「健康攝取+仔細挑選」雙管齊下的方式：

■告別上身微胖，性感穿上一字領

營養師指出，部分上班族長期壓力大影響荷爾蒙，使得上半身脂肪容易堆積。加上長期缺乏運動、肌肉量少，更易產生厚實肩線、肥軟副乳與掰掰袖而有虎背熊腰視覺感。告別上身微胖，需減少高熱量與精緻醣類食物攝取+挑選幫助體內抗發炎的鮭魚、鯖魚等食材。營養師說明，深海魚類的多元不飽和脂肪可以幫助調節情緒，即使在減肥時期，也能擁有笑咪咪的好心情。

■拒當小腹翁小腹婆，輕鬆拉上高腰褲(裙)

除了女性常見便祕困擾會讓小腹凸出，現代人久坐的生活型態也容易使脂肪累積大腿及腹部，而造成水梨型身材。營養師指出，減少脂肪攝取+挑選高纖維食物如各類蔬菜、全穀類食物及高纖豆漿，是幫助排便降低脂肪囤積，打造平坦小腹與緊實翹臀蜜腿的不二法門。

■消滅肉肉腿，霸氣套上綁帶鞋

現代女性平日飲食重口味容易導致水腫，加上少運動、久站久坐影響下半身血液循環，無怪乎肉肉腿現形。營養師提醒，想回復美腿線條，需避免高鈉食物+挑選利水、排水食物如芹菜、菠菜、葡萄柚、綠茶等。

平穩心情魚類搭配無加糖的高纖豆漿，減肥也能心情愉悅。（業者提供）

兼顧高纖、低鈉、優質蛋白質 高纖豆漿成「微胖減重」聖品

現今民眾工作繁忙，三餐多在超商解決，營養師建議每餐可搭配容易取得的無加糖或低糖的高纖豆漿，同時達到高纖、低鈉、優質蛋白質三大飲食原則。豆漿內含有豐富的「植物性蛋白質」，確保減重不減肌，加上無加糖高纖豆漿內的可溶性膳食纖維含量較高，可增加飽足感，同時有助腸道好菌生長，促進腸道蠕動，增加糞便體積。

重要的是，無加糖高纖豆漿同時具備低GI低鈉特色，可讓正在微胖減重的民眾提供飽足感避免高熱量食物攝取，避免身體水腫。富含大豆異黃酮的豆漿，還能幫助肌膚恢復彈性，增進好氣色，看起來更年輕。只要定期攝取，就能輕鬆打造完美體態，面對時尚單品再也不縮手！

(中時電子報)