網上盛傳希拉蕊罹患帕金森氏症

在眾所矚目的911事件15周年紀念活動中，美國民主黨總統候選人希拉蕊提前離席，不過引人關注的是，她在上車前昏倒，由安全人員攙扶，才得以上車。

事後希拉蕊的醫生芭達克（Lisa Bardack）發表聲明說，她罹患了肺炎，正接受抗生素治療。不過網路卻盛傳，希拉蕊得的其實是帕金森氏症。

《赫芬頓郵報》（The Huffington Post）原本刊出，但後來被刪除的部落格文章指出，許多消息人士和專家稱，希拉蕊已罹患帕金森氏症，雖然未經證實，但美國主流媒體卻煞有介事似的，拚命掩飾。文中指出，這就好像當初《德拉吉報導》（Drudge Report）披露，美國總統柯林頓與白宮實習生有一腿，但《新聞周刊》（Newsweek）等主流媒體卻知情不報一樣。

阿桑吉最近透過維基解密，揭露了有關希拉蕊罹患帕金森市症與用藥的電子郵件。文中指出，維基解密可能成為下一個《德拉吉報導》。

此外，《美國鏡報》（The American Mirror）最近鉅細靡遺，詳細列出希拉蕊咳個不停的「過敏」時間。像是2016年1月25日，雖然不是過敏季，但她卻咳個不停。接著在2月16日、 4月4日、 5月5日、 6月4日， 8月31日和9月5日，她都狂咳個不停，而不像她所說的，過敏一年會發作兩次。專家指出，這類狂咳通常與帕金森氏症有關。

希拉蕊最近在公開場合時，數度出現帕金森氏症患者可能出現的「關機效應」，當她上樓梯時需要攙扶，不時會跌倒，身邊有位健壯的黑人男子，隨身攜帶能鎮靜安眠的苯甲二氮焯注射器，都顯示她的健康確實亮了紅燈。而消息指出，這名光頭男子，就是服務於北紐澤西神經科學中心（Neuroscience Center of Northern New Jersey）的神經學家。

所謂的「關機效應」，就是帕金森氏症患者只要服藥後，就能行動，不過當藥效過了，便難以行動。帕金森氏症雖不會直接導致死亡，但可能會出現肢體僵硬、動作失衡、跌倒造成顱內出血，以及容易感染引起肺炎等併發症。

在CNN主持著名醫療節目「德魯醫師待命」（Dr. Drew On Call）的德魯‧平斯基8月17日便在KABC的廣播節目中指出，希拉蕊的腦部可能受損，又指她的健康狀況十分危險。而幾周有曝光的影片顯示，希拉蕊在與一批記者交談時，曾出現數秒鐘疑似抽搐的動作。

不過，據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，短短8天後，CNN便表示，已與平斯基達成共識，將在9月22日停掉這個已播出6年的節目，而後來KABC也將訪談從網站上刪除。

(中時電子報)