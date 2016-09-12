莫蘭蒂壯大 鄭明典：全台受影響

中央氣象局預報中心主任鄭明典在臉書指出，目前幾乎可確定，莫蘭蒂會影響全台。(圖/翻攝鄭明典臉書)

第14號中度颱風莫蘭蒂撲台，中央氣象局預估，最快今晚至週二（１３日）清晨發布海上颱風警報，中秋賞月恐無望。中央氣象局預報中心主任鄭明典在臉書提醒民眾，目前幾乎可確定，莫蘭蒂會影響全台。

中央氣象局預報中心主任鄭明典在臉書指出，莫蘭蒂颱風變大、變壯了，其雲型接近圓對稱，代表各方向破壞力差異較小。此外，由於莫蘭蒂環流圈夠大，縱使最後路徑仍有變數，但現在已幾乎可確定，全台灣都會受影響。

(中時電子報)