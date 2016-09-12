【直播】「求生存、顧飽肚」百萬觀光大遊行

市場已傳出有旅行社、遊覽車不支倒閉，且後續恐將向餐廳、購物賣店、小吃夜市等相關產業漫延擴散，影響超過百萬名觀光產業工作者的生存、生活與生計，觀光相關產業13個公、協會組織已串連組成「百萬觀光產業自救會」，以「面臨危急存亡之秋，政府不該漠視」為主題，發動萬人大遊行，將於9月12日走上凱道遊行表達「求生存，有工作，能溫飽」心聲。百萬觀光產業自救會聯盟發言人李奇嶽表示，目前表達將參與的觀光旅遊同業持續增加中，屆時上街遊行抗議的觀光旅遊從業人員可能高過2萬人。

(中時電子報)