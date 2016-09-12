青年大使舞出多元文化 紐約僑胞嗨翻天

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中華民國青年大使訪問團今天在法拉盛市政廳舉行盛大文化公演，青春動感舞曲及深具故事性的節目內容，讓滿場僑胞嗨翻天，成功宣揚台灣文化軟實力。

外交部自2009年推出青年大使訪問團，分赴全球各地表演，今年共遴選4團、100名青年大使，前往5大洲、16國、17城市，展現台灣年輕人活力與創意，宣揚台灣文化。

美加團下午在法拉盛市政廳以「活力世代、友善臺灣」做為表演主軸，計分6大幕，分以現代舞、街舞、原住民、客家舞曲及電音三太子等，凸顯台灣多元包容文化。

駐紐約台北經文處長徐儷文、紐約州參議員史塔維斯基（Toby Stavisky）、眾議員金兌錫（Ron Kim）及市議員顧雅明等各界貴賓300人熱情出席。

節目由空拍台灣知名景點的「躍動的珍珠-台灣」開場，再來是「Nasi、生生不息」、「閩客文化」、「華夏之美」、「多元文化」，最後以全球關懷、天燈祈福，凸顯台灣人道救援、國際志工表演結尾。

這群來自台大、政大、師大及國立戲曲學院等17所大專院校的30名青年大使，使出渾身解數，既跳又舞，賣力精彩演出，贏得滿堂彩。

青年大使團昨天先在布朗克斯區（Bronx）進行1場公演，接下來還要與紐約州立大學（SUNY）及紐約市立大學亨特學院（Hunter College）學生進行文化交流。

美加團之前先赴溫哥華及西雅圖訪問，紐約站後將轉往南美智利繼續最後一站行程。1050912

(中央社)