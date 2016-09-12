辜寬敏：不換林全 以後問題更嚴重

前總統府資政辜寬敏今天表示，行政院長林全不是領導人，是幕僚，如果繼續用林全，總統蔡英文的支持度一定越來越低；換林全對蔡總統權威傷害很大，但不換，以後問題更嚴重。

辜寬敏在上午播出的「蔻蔻早餐」廣播節目專訪，談到前總統府資政吳澧培認為「行政院長林全要下台，蔡總統才有明天」時說，他同意吳澧培的說法，不贊成蔡總統請林全任閣揆。

他說，人事發生這麼多問題，執政100天以前有4個月，4個月之前有4年，沒想過人事怎麼安排嗎？不能以100天做藉口。

辜寬敏表示，社會一般想法就是不要讓林全做下去，如果林全實在不適當，不撤換以後事情更大，到時如果要改變，不是來不及，而是傷害更大。

辜寬敏談到2012年蔡總統獲民主進步黨提名後曾與他見面，當時他對蔡總統說，總統椅子不好坐，「妳一生幸福」，何必去做那麼苦的事。

辜寬敏表示，幾年後蔡總統請他吃飯，蔡總統告訴他，「你跟我講的話，就像父親跟我講的話」；他當時不捨蔡總統去當總統，才不贊成，但蔡總統現在已是總統，「繼續努力吧，人民多數投票給你，你要對人民負責任，妳有那能力，盡量去做，我們盡量幫妳忙」。

此外，辜寬敏重申，認為蔡總統應只做4年總統。他說，前總統陳水扁與馬英九，前4年還好，後面4年一蹋糊塗，每天被批評，有何價值呢？

辜寬敏表示，前面4年只想下次選舉，很不應該，最好總統全力以赴做4年，如果做得很成功，4年後不做，人家會非常懷念，也是人生意義。

主持人詢問是否覺得蔡總統討好不同的人？辜寬敏表示，政治家都會想討好社會，尊重大家意見，但作為領導人應堅持的事，要有智慧分辨。

辜寬敏說，政體要存在，一定要有人民支持，內部人團結與支持是第一步要做的事。至於蔡總統尚未公布總統府國策顧問與資政名單，不是蔡總統太忙就是不想要。1050912

(中央社)