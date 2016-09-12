觀光業上萬人遊行 理性與感性訴求生存

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觀光相關產業首次發起的遊行今天下午登場，主辦單位預估至少上萬人參加，將以理性與感性方式，訴求「要生存、有工作，能溫飽」。

百萬觀光產業自救會發言人李奇嶽說，遊行不是示威抗議，而是和平理性表達產業心聲，只是為「要生存、有工作，能溫飽」。

李奇嶽表示，業者不是希望能恢復以前中國大陸觀光客榮景，但政府應正視觀光業生存受影響事實，在努力開發客源上，協助業者生存上應有更具體做法。

觀光業遊行訴求，主要是希望政府擴大國民旅遊市場、到中國大陸宣傳，開放東南亞10國免簽，遊覽車業者也希望延後繳交貸款。

遊行不只理性，還很感性，將在凱達格蘭大道演三齣行動劇，包括「大樹的故事」、「千手觀音」及「蚊子世界」。

「大樹故事」是傳達大樹原本有很多動物聚集，因大樹生病，動物受驚慌；「千手觀音」是比喻導遊應像千手觀音般忙碌；「蚊子世界」形容現在很多旅館、餐廳因旅客減少，如同蚊子館般。

遊行隊伍下午在華山文創園區集結，由忠孝東路、仁愛路出發，產業界也自行創作主題曲和MV。1050912

(中央社)