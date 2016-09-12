韓媒：北韓已準備好隨時再進行核試爆

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上周北韓成功進行核試爆後，已準備好隨時在豐溪里核試驗場再進行一次核試爆。圖中是2014年由衛星所拍攝到的豐溪里核試驗場進行核爆準備工作的照片。（圖／美聯社）

據南韓的韓聯社報導，北韓已經準備好再一次進行核子試爆，試爆地點預計在豐溪里 (Punggye-ri) 核試驗場。

法新社指出，北韓上周五才進行了第5次的核子試爆，這次試爆威力是歷來最強的一次，距離前一次進行核子試爆有8個月的時間。

韓聯社引述一位未具名政府官員的話說，他們已經偵察到北韓完成核武試驗準備的情資，未來金正恩隨時會下令在豐溪里3號坑道進行核試爆。

報導說，南韓與美國情報部門對此正保持密切聯繫，但是南韓國防部尚未證實此一訊息。

韓聯社未說明豐溪里核試場偵測到何種動態，不過上周五北韓宣佈核試驗成功後，即聲稱要繼續在質與量上強化北韓核武力。

外界偵測到周五的核試驗當量為1萬噸，比8個月前的核試驗高出近一倍。同時可能已具備將核武小型化的能力，可用來安裝在導彈等投射器上。

聯合國從2006年北韓進行核試後便對其進行制裁措施，但顯然效果不佳。聯合國安理會周五已通過要重新思考對北韓的新策略。

豐溪里核試驗場是外界已知北韓唯一一座核試驗場，位於咸鏡北道吉州郡豐溪里。北韓從2006年起，與2009年、2013年和2016年共5次在這裡進行核試驗。

(中時電子報)