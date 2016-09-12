年輕人赴陸打拚 最辛苦之處是不敢結婚

安法抗衰老醫療集團總監王怡今已在大陸工作了八年，覺得台灣人到大陸工作，最辛苦的是大多不敢結婚。(圖取自中評社)

許多在中國大陸工作的台商，眼見目前兩岸關係陷入僵局，不免憂慮未來發展；而因為擔心與配偶分隔兩地感情易生變，及考慮下一代教育等問題，讓不少30多歲到大陸工作的台灣人，根本不敢結婚。

安法抗衰老醫療集團總監王怡今已在大陸工作了八年，近日參加「2016台灣青年企業家參訪團」，參訪上海、廈門等地。在接受中評社訪問時表示，僅管自己在陸工作多年，但透過此次參訪，才知道大陸的輔導創業政策做得很好，而台灣年輕一代更有不少人完全不知大陸現在發展成什麼樣子，還是有些刻板印象如大陸很落後、還是一胎化等等，實際上她住大陸這麼久，兩邊生活沒有什麼太大差別。

王怡今指出，在大陸生活很便利，一些人文環境、交通或空氣等問題可以克服，但有一點很辛苦的是，30多歲台灣人到大陸工作，大多不敢結婚，因為考慮到結婚後生小孩不知該怎麼辦，大陸的國際學校學費很貴，也覺得讓小孩在大陸求學怕有隔閡等，若讓老婆帶小孩回台灣，就衍生分居問題，因此很多人就乾脆不結婚。

對於目前兩岸陷入僵局，官方沒互動下，是否擔心會影響台商在大陸發展。王怡今坦言，對此方面其實是憂慮的，太過意識型態的東西很不實在，大家需要的是機會，大陸有這麼大的內需市場，機會很大，但是台灣年輕人對大陸很多政策不了解，因此會失去機會。如果台灣官方還是以意識形態為主，只會讓想經商的人直接到大陸發展，台灣產業也將失去很多商機。

(工商)