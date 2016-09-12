中俄南海軍演 陸專家：將吸引他國窺探
中俄海上聯合軍事演習今天在廣東省湛江外海展開。中國大陸軍事專家潘新毛指出，這次軍演規模龐大，屬「戰役級」，且演習地域十分敏感，預料將吸引一些國家窺探。
據大陸國防部官網訊息，代號「海上聯合－2016」的中俄聯合軍演從12日舉行到19日。有別於過去4年由北海、東海艦隊兵力為主，共軍今年以南海艦隊兵力為主參加演習。
中新社報導，中共解放軍軍事科學院作戰理論和條令研究部研究員潘新毛說，這次演習規模是「戰役級」。這類聯合軍演通常由戰役機構實施統一指揮，參演兵力和演習區域都達到相應規模和範圍。
除了中共南海艦隊，俄羅斯參演的兵力包括5艘艦艇，由2艘反潛驅逐艦、大型兩棲艦、海上拖船及負責後勤的油輪等組成，還有1個陸軍分隊。
潘新毛表示，這次軍演設在南海海域。由於菲律賓等國近年在南海「不斷製造矛盾、挑起爭端」，加上域外國家介入，使得這次演習海域變得十分敏感，預料將吸引一些國家的窺探。
在參演裝備方面，潘新毛說，俄羅斯派出無畏級驅逐艦，搭載2架反潛直升機，並裝有2座反潛飛彈發射裝置。共軍除派出驅逐艦、護衛艦、兩棲船塢登陸艦和蘇30、殲11戰機，預料也將出動多架轟6K轟炸機。
潘新毛並指出，這次軍演重心是聯合反潛和登陸作戰，主要演練登陸作戰的組織指揮、作戰程序和戰術，包括兩棲登陸兵力指揮、換乘以及灘頭攻擊等基本戰術。1050912
(中央社)
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