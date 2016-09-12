瓦林卡稱王 美網46年來最老冠軍

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瑞士名將瓦林卡（Stan Wawrinka）今天擊敗世界球王喬科維奇（Novak Djokovic），生涯第三度在大滿貫賽事封王，也成為46年來美國網球公開賽年紀最大的男單冠軍。

法新社報導，31歲的大會第三種子瓦林卡歷經近4小時緊繃的比賽，以6比7（1/7）、6比4、7比5、6比3拿下勝利。

瓦林卡是1970年35歲的羅塞瓦（Ken Rosewall）奪冠以來，美網年紀最大的男單冠軍得主，也是2002年山普拉斯（Pete Sampras）之後，首位年過30的美網冠軍。

瓦林卡2014年在澳洲公開賽封王，2015年拿下法國公開賽冠軍，今天是首度在美網稱王。

29歲的喬科維奇今天17個破發機會只抓住3個，反觀瓦林卡，今天雖有51個非受迫性失誤，但全場擊出46個致勝球，成為勝出關鍵。（譯者：中央社鄭詩韻）1050912

(中央社)