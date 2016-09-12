高雄觀光業集結北上遊行 促提措施

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陸客團驟減，觀光業者生計受衝擊。觀光產業今天發起遊行，高雄市約600名相關從業人員響應，一早集結分乘遊覽車北上，希望政府多提刺激觀光的措施。

高市府觀光局長曾姿雯今天指出，已透過東南亞姐妹協會招募觀光導覽員，加速協助東南亞觀光客導遊的不足。

由許多觀光產業相關公協會組成的「百萬觀光產業自救會」今天要上路抗議，高雄市也有約500到600名相關從業人員響應，一早就集結分乘遊覽車北上，希望政府多提刺激觀光的措施。

觀光業者指出，政府推動南向政策，卻忽略了南部入境團客，讓南部業者無法分到東南亞的客源；再者語言和導遊不足也是問題，短時間內難以補足人力。

曾姿雯指出，高雄市除了配合交通部觀光局導遊培訓，鼓勵導遊踴躍參加培訓取得證照，也在高雄市招募東南亞姐妹協會有意願的外籍姐妹，投入導覽員的培訓行列，不僅協助她們找到工作轉型的機會，也有幫忙她們克服從事導覽員的障礙。

她表示，導覽員的培訓工作將加速展開，越南、印尼和泰國籍新移民都是市府鎖定招募的對象，希望她們的語言優勢，加上專業遊程解說，成為新南向觀光產業的生力軍。

再者，市府也在配合東南亞國家旅遊青睞走訪宗教聖地的遊程，規劃及串連宗教遊程路線，開拓新的觀光市場。1050912

(中央社)