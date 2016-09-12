高雄觀光業集結北上遊行 促提措施
陸客團驟減，觀光業者生計受衝擊。觀光產業今天發起遊行，高雄市約600名相關從業人員響應，一早集結分乘遊覽車北上，希望政府多提刺激觀光的措施。
高市府觀光局長曾姿雯今天指出，已透過東南亞姐妹協會招募觀光導覽員，加速協助東南亞觀光客導遊的不足。
由許多觀光產業相關公協會組成的「百萬觀光產業自救會」今天要上路抗議，高雄市也有約500到600名相關從業人員響應，一早就集結分乘遊覽車北上，希望政府多提刺激觀光的措施。
觀光業者指出，政府推動南向政策，卻忽略了南部入境團客，讓南部業者無法分到東南亞的客源；再者語言和導遊不足也是問題，短時間內難以補足人力。
曾姿雯指出，高雄市除了配合交通部觀光局導遊培訓，鼓勵導遊踴躍參加培訓取得證照，也在高雄市招募東南亞姐妹協會有意願的外籍姐妹，投入導覽員的培訓行列，不僅協助她們找到工作轉型的機會，也有幫忙她們克服從事導覽員的障礙。
她表示，導覽員的培訓工作將加速展開，越南、印尼和泰國籍新移民都是市府鎖定招募的對象，希望她們的語言優勢，加上專業遊程解說，成為新南向觀光產業的生力軍。
再者，市府也在配合東南亞國家旅遊青睞走訪宗教聖地的遊程，規劃及串連宗教遊程路線，開拓新的觀光市場。1050912
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。