人間國寶苧麻織品 植物魔法變成布

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「美藝原織：原住民族植物利用」特展，於陽明海洋文化藝術館展出，以原住民族傳統植物中的苧麻、樹皮布及香蕉絲，帶民眾一窺植物變成布的神奇魔法。

阿美族的工藝家徐香蘭（Kawa）女士表示，阿美族人製作樹皮布的過程很特別，一般人很難想像如何將粗硬的樹皮，製作成柔軟的布料。

一片樹皮製作成布，中間需要經過「千錘百鍊」，早期敲打樹皮的工具是以木錘，耗時費力，現在以鐵鎚，成功提升效率。

這項展覽是新北市立十三行博物館，與陽明海洋文化藝術館首次合作展出。「美藝原織」呈現原住民族紋飾的精巧優美，顯現對於日常生活的細膩觀察。

特展也展出新科「人間國寶」尤瑪‧達陸，以苧麻織品創作的精湛藝品。尤瑪‧達陸經過20餘年，探尋傳統織布技術及服飾織紋，被指定為泰雅族的染織工藝傳承者。

常有來自瑞典、立陶宛、紐約的年輕設計師和學生，到苗栗縣泰安鄉的象鼻部落，尋找「台灣的織布和顏色」。請教泰雅織藝大師尤瑪．達陸，如何留住泰雅織品的生命？

尤瑪．達陸堅持從苧麻的復育開始，經種植、採收、製線、染色、織布等20多道工序，創作成美麗的服飾及工藝品，並展現原住民族將植物變成布的魔幻工法。

展場中受觀眾喜愛的最夯展品為「樹皮布貓頭鷹」，樹枝上站了一隻小貓頭鷹，與穿著阿美族服飾的人型偶，歡迎觀眾，成為本次交流特展的人氣王，引領觀眾一起走入原住民族的編織魔法世界。

台北市前往看展的陳姓民眾好奇詢問，「樹木竟然可以織成布？可愛的貓頭鷹真的是樹皮做的？」

基隆市高姓民眾看到展場中的香蕉絲複製保存紀錄片，驚訝表示，「原來香蕉除了可以吃，還能織出漂亮的包包。」

展出期間，與基隆部落大學的講師，合作特別推出「原氣小旅行」活動，動手製作屬於個人風格的手工藝品，及原住民射箭文化的精彩體驗。 更多展覽資訊可以上http://ppt.cc/4bN63查詢。電話:02-24215681分機104。陽明海洋文化藝術館位於基隆市仁愛區港西街4號（基隆火車站對面）。1050912

(中央社)