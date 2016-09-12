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桃園員警槍殺同居女友 飲彈自盡雙亡

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府警察局桃園分局同安派員警槍殺同居女友飲彈自盡。（圖翻攝自Google街景）
桃園市政府警察局桃園分局同安派員警槍殺同居女友飲彈自盡。（圖翻攝自Google街景）
局同安派出所
桃園市警局桃園警分局同安派出所許姓警員今天凌晨持槍殺害女友在自戕，警方鑑識人員前往案發現場採證。(葉臻攝)
桃園警分局同安派出
桃園市警局桃園警分局同安派出所許姓警員今天凌晨持槍殺害女友在自戕。(葉臻攝)

（10:50更新，更新內文）從警7年的桃園警分局許姓警員（27歲），疑趁今清晨2點至4點備勤時，持槍返回八德租屋處，槍殺大他1歲的蘇姓同居女友後再自轟輕生，桃園警分局將於11時開記者會說明。

派出所同仁找不到他，以手機定位發現人在八德租屋處，會同八德警方和消防隊破門，清晨發現雙雙陳屍家中已氣絕身亡，詳細案發原因仍待警方釐清。

目前了解許姓警員日前動過兩次胃食道逆流手術，上周六還與蘇姓女友一同參加里上中秋烤肉晚會，兩人感情融洽，女友是國小特教老師。關於詳細案情桃園警分局將於11時開記者會說明。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時)

關鍵字：員警槍殺
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