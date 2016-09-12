高調祝賀女友生日 羅志祥疑手滑成殘念

羅志祥與周揚青戀情穩定。(圖/羅志祥臉書、周揚青微博)

藝人羅志祥和女友周揚青公開戀情後，兩人經常高調隔空放閃，今天正逢周揚青生日，羅志祥也不避諱大方祝賀，親密舉動讓網友直呼閃瞎了。

羅志祥傳過多段緋聞，首度高調認愛。(圖/羅志祥微博)

羅志祥與SELINA分手十年後，兩人首度同台合體。(圖/本報系資料照)

羅志祥與周揚青戀情穩定，這次不僅一反常態大方認愛，甚至還常穿女友網拍品牌服飾幫忙宣傳，兩人更多次傳出已論及婚嫁，雖然羅志祥工作滿檔，但女友生日他可是牢記在心，在周揚青生日到來前一分鐘就在微博發文「生日快樂喔，周老闆」，由於未能準時傳送訊息，更被笑稱要搶頭香太緊張手滑提早發文，但也有網友直呼都已經公開了，來張合照應該不過分吧。

(中時電子報)