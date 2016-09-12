擁核自保爭論 韓政府重申不發展核武
儘管北韓第5次核子試驗激起南韓政壇「核武裝論」浪潮，不過南韓政府昨天再明確表示「不謀求自主擁核及駐韓美軍重新部署戰術核武」。
南韓聯合新聞通訊社指出，南韓政府有關人士11日表示，正如南韓政府所屢次強調般，朝鮮半島不應有核武器，實現「無核世界」應從朝鮮半島做起。
被問及如何看待有輿論要求引進美國戰術核武器時，官員回答，南韓政府的朝鮮半島無核化立場沒有改變。
南韓執政黨新世界黨黨魁李貞鉉11日在參觀首爾龍山戰爭紀念館時表示，面對北韓核彈挑釁，政界與政府應聯手謀求力度遠大於以往的反制措施。
在被問及反制措施究竟是指什麼時，李貞鉉回答，須果斷地將此前因擔心招致非議而被排除的議題拿到檯面上討論，只有這樣才能求得自保。南韓媒體分析，這番話意味黨內的「核武裝論」將提上議程。
報導稱，最先在南韓政壇拋出「核武裝論」的新世界黨前黨魁鄭夢準最近也表示，北韓核問題，對中國來講，猶如「隔江觀火」，對美國來講，猶如「隔海觀火」，但如果連南韓都不把北韓核問題當成自己的事來解決，試問哪個國家會真正放在心上。
在新世界黨內發起核論壇的前黨鞭元裕哲9日發表聲明表示，遏制核戰的最有效方法唯有擁核自保，南韓也應為捍衛和平行使自衛權而走核武裝程序。
謀求自主擁核的南韓民間專家團體「我們的核研究會」在9月初成立，引人矚目。1050912
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。