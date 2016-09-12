擁核自保爭論 韓政府重申不發展核武

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儘管北韓第5次核子試驗激起南韓政壇「核武裝論」浪潮，不過南韓政府昨天再明確表示「不謀求自主擁核及駐韓美軍重新部署戰術核武」。

南韓聯合新聞通訊社指出，南韓政府有關人士11日表示，正如南韓政府所屢次強調般，朝鮮半島不應有核武器，實現「無核世界」應從朝鮮半島做起。

被問及如何看待有輿論要求引進美國戰術核武器時，官員回答，南韓政府的朝鮮半島無核化立場沒有改變。

南韓執政黨新世界黨黨魁李貞鉉11日在參觀首爾龍山戰爭紀念館時表示，面對北韓核彈挑釁，政界與政府應聯手謀求力度遠大於以往的反制措施。

在被問及反制措施究竟是指什麼時，李貞鉉回答，須果斷地將此前因擔心招致非議而被排除的議題拿到檯面上討論，只有這樣才能求得自保。南韓媒體分析，這番話意味黨內的「核武裝論」將提上議程。

報導稱，最先在南韓政壇拋出「核武裝論」的新世界黨前黨魁鄭夢準最近也表示，北韓核問題，對中國來講，猶如「隔江觀火」，對美國來講，猶如「隔海觀火」，但如果連南韓都不把北韓核問題當成自己的事來解決，試問哪個國家會真正放在心上。

在新世界黨內發起核論壇的前黨鞭元裕哲9日發表聲明表示，遏制核戰的最有效方法唯有擁核自保，南韓也應為捍衛和平行使自衛權而走核武裝程序。

謀求自主擁核的南韓民間專家團體「我們的核研究會」在9月初成立，引人矚目。1050912

(中央社)