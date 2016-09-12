唏噓!昔全台遊覽車業者高喊「小英凍蒜」
史上第一次，觀光業者今上街頭抗議!林全內閣在第一時間祭出300億優惠貸款等措施，但業者不領情，說他們「要陸客，並不是要錢」。有網友回顧去年11月新聞，當時還是候選人的蔡英文出席遊覽車客運商業同業公會全聯會，200多位全台遊覽車業者高喊「蔡英文凍蒜!」小英當時也承諾「歡迎陸客來台灣觀光，不會減少陸客來台的總量。」
今日就是912，因陸客減少導致生意大減的觀光業將走上凱道抗議。520後，陸客來台數直直落，陸客團火燒車真相公布，更是火上加油。高雄市旅行商業同業公會更憂心，目前陸客來台量已減少6、7成，直航包機大減。今年底至明年初，陸客來台的數量恐怕會減至零。
有讀者回憶起去年11月18日小英參加遊覽車客運商業同業公會全聯會新聞，當時業者就表達對政黨輪替後兩岸狀態的擔憂。蔡英文彼時承諾，要爭取陸客來台，她上台後陸客量不會減。
蔡英文當時並強調，陸客來台觀光是民進黨執政後開始的，民進黨政府對陸客持非常歡迎的態度，是無庸置疑的。200多位台北市與全台各地遊覽車業者齊聚台北，高喊「蔡英文凍蒜」。
如今小英真的「動蒜」，但卻不斷傳出陸客遞減，觀光業告急消息。大陸旅遊團火燒車，更是嚴重傷害兩岸情感，除讓陸客旅遊意願更加大減，也波及遊覽車業者的生存。新北市遊覽車駕駛員職業工會不滿遊覽車遭到汙名化，8月25日上午動員超過200輛遊覽車包圍交通部。
陸客來台「急凍」，嚴重衝擊國內觀光產業，包括旅館、旅行社、遊覽車、導遊等11個相關產業組成「百萬觀光產業自救會」，今將號召300輛遊覽車、2萬人大遊行，希望政府正視產業困境，是觀光產業史上首次走上街頭。林全內閣雖在第一時間做出紓困減稅促國旅三策略來協助，但觀光業者並不領情，說他們「要陸客，並不是要錢」。
(中時電子報)
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