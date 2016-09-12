港式飲茶點一輪 冼佩瑾、柯朋宇吃出友誼
新生代唱作演員柯朋宇因演出客台推理劇備受注目，最新主演的追劇瘋CHOCO TV自製劇《X情人 - 條件情人》已殺青，隔日接連舉辦得「音樂現場 零添加 - 巷弄巡迴」兩場加場演唱，他不僅唱功表現不受影響，還請到樂壇好友冼佩瑾同台合唱；兩人默契十足的演出，讓歌迷報以熱烈掌聲。
冼佩瑾和柯朋宇同樣愛吃卻都吃不胖，但冼的飲食習慣較注重養身，養成只喝水不喝飲料的好習慣；柯則是每天要1杯奶茶還特愛吃麻辣火鍋，過去一周可以吃到5次。兩人的話題不是音樂就是美食，他們喜歡在演唱會結束後大快朵頤，曾一起去港式飲茶點把每道餐點都點一輪，並完食，讓工作人員相當吃驚。
他們才認識1年卻一拍即合，前陣子還打算合租房子。他們無話不談私常分享心事，更特別的是，彼此有對象還會帶給對方看，如此要好卻完全不來電，太熟悉彼此反而成了觸電的絆腳石。9月25和30日還有兩場「音樂現場 零添加 - 巷弄巡迴」，柯朋宇會繼續邀請冼佩瑾擔任合唱嘉賓。
9月25日 (日) 19:00 -〔一文大學咖啡館〕
➾台北市松山區光復北路120巷18號
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9月30日 (五) 20:00 -〔安和65〕
➾台北市安和路一段65號
(時報周刊)
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