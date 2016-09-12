觀光產業抗議 業者籲政府留口飯吃
台灣觀光相關公協會組成的「百萬觀光產業自救會」，今天上街頭表達訴求，嘉義自救會有13輛遊覽車北上，業者林孝州希望政府重視訴求，讓他們有安定生活、有口飯吃。
陸客來台旅遊大量減少，觀光產業受衝擊，由台灣觀光相關公協會組成的「百萬觀光產業自救會」，於今天動員相關業者上街頭表達訴求，希望政府重視業者的心聲。
嘉義自救會上午有13輛遊覽車在阿里山公路旁的店家集結、出發，包括雲林、台南觀光業者也來聲援，一起北上表達心聲。
在阿里山經營餐廳的業者林孝州表示，阿里山陸客至少減少8成，影響嚴重，餐廳原本有30多名員工，現在僅剩10人左右，希望政治歸政治，下要干預到百姓的生活，訴求很簡單，就是要有安定的生活，有口飯吃。
經營茶葉店家的業者林玫美指出，陸客不來，嘉義觀光產業可說是重災區，今天集結一起北上表達訴求，包括導遊、旅館業者、伴手禮店、茶葉業者等，都因陸客減少受到嚴重波及，影響層面相當廣。
林玫美說，政府的政策影響，讓觀光產業不知何去何從，所經營的茶葉店有30多個員工家庭受影響，為了員工生計，一定要站出來，希望政府要重視台灣的觀光產業發展。
行政院宣布新台幣300億元優惠貸款救觀光，不過，林孝州、林玫美均認為，這項優惠對他們來講，應該是看得到、吃不到，難道不需要任何擔保品？呼籲政府要拿出更有效的政策因應。1050912
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。