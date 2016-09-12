觀光產業抗議 業者籲政府留口飯吃

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台灣觀光相關協會組成的「百萬觀光產業自救會」，12日上台北街頭抗議，嘉義自救會有13輛遊覽車北上，業者希望政府重視訴求，可以有安定生活、有口飯吃。中央社記者黃國芳攝 105年9月12日

台灣觀光相關公協會組成的「百萬觀光產業自救會」，今天上街頭表達訴求，嘉義自救會有13輛遊覽車北上，業者林孝州希望政府重視訴求，讓他們有安定生活、有口飯吃。

陸客來台旅遊大量減少，觀光產業受衝擊，由台灣觀光相關公協會組成的「百萬觀光產業自救會」，於今天動員相關業者上街頭表達訴求，希望政府重視業者的心聲。

嘉義自救會上午有13輛遊覽車在阿里山公路旁的店家集結、出發，包括雲林、台南觀光業者也來聲援，一起北上表達心聲。

在阿里山經營餐廳的業者林孝州表示，阿里山陸客至少減少8成，影響嚴重，餐廳原本有30多名員工，現在僅剩10人左右，希望政治歸政治，下要干預到百姓的生活，訴求很簡單，就是要有安定的生活，有口飯吃。

經營茶葉店家的業者林玫美指出，陸客不來，嘉義觀光產業可說是重災區，今天集結一起北上表達訴求，包括導遊、旅館業者、伴手禮店、茶葉業者等，都因陸客減少受到嚴重波及，影響層面相當廣。

林玫美說，政府的政策影響，讓觀光產業不知何去何從，所經營的茶葉店有30多個員工家庭受影響，為了員工生計，一定要站出來，希望政府要重視台灣的觀光產業發展。

行政院宣布新台幣300億元優惠貸款救觀光，不過，林孝州、林玫美均認為，這項優惠對他們來講，應該是看得到、吃不到，難道不需要任何擔保品？呼籲政府要拿出更有效的政策因應。1050912

(中央社)