疑感情糾紛 警槍殺女友後飲彈自盡

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我要評比

桃園市政府警察局桃園分局同安派出所一名警員疑與女友有感情糾紛，今天凌晨領完槍枝後到女友住處談判，最終竟開槍打死女友，隨後飲彈自盡，警方積極調查、釐清案情。

請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。1050912

(中央社)