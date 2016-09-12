傳宋赴APEC 辜寬敏：沒更適當人嗎

前總統府資政辜寬敏說，如果親民黨主席宋楚瑜代表台灣參加APEC，總統蔡英文目的與用意錯誤，對台灣沒任何幫忙，也許外面會有誤解，宋楚瑜也不該接受，「沒有更適當的人嗎」？

媒體報導，總統蔡英文將指派宋楚瑜任特使，出席11月20日在秘魯首都利馬登場的亞太經濟合作會議（APEC）。

辜寬敏在今天上午播出的「蔻蔻早餐」廣播節目專訪表示，北京不會歡迎宋楚瑜，宋楚瑜在APEC也見不到中國大陸領導人習近平。

主持人詢問，如果派前副總統呂秀蓮代表前往APEC？辜寬敏說，「呂秀蓮女士如果去參加APEC，各國的元首，我覺得非常危險，也許她的發言與行動，我很簡單的說，丟臉啦」。

是否應派企業家？辜寬敏說，最好，派企業家，獨派也好、綠的、藍的也好，假如他哥哥辜振甫還在，派辜振甫去，大家大概沒多大爭議。1050912

(中央社)