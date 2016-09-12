易喘疲勞年老化 心臟衰竭可能上身

年紀增長，體力難免衰退，但平時若感覺易喘、疲倦，或下肢出現水腫，這時就得注意了，台南市立醫院今天提醒，這些症狀可能不是老化，而是心臟衰竭，嚴重會猝死。

台南市立醫院心臟內科醫師劉力瑋指出，心臟是身體的馬達，當心臟無法供應全身足夠血液時，會出現呼吸急促、胸悶、咳嗽、疲勞無力、食慾減低等症狀。

劉力瑋說，狹心症、擴張性心肌病變、心肌炎，瓣膜性心臟病、高血壓、糖尿病等，都會蠶食鯨吞心臟功能，造成全身血液鬱積、肺積水、下肢水腫，腸胃道消化不良等。

由於心衰竭像一顆不定時炸彈，患者可能一陣心律不整就會猝死。劉力瑋強調，尤其是65歲以上老者，平時若出現極度疲勞，上氣不接下氣，千萬莫以為只是身體老化虛弱，此時可能是心臟衰竭。

劉力瑋表示，近年來治療心衰竭有新突破，新藥物可壓制傷害心臟的因素，又能加強保護心臟的神經激素系統；相較於原本的衰竭標準治療，可再降低17%的總死亡率、20%心血管死亡率、以及21%再住院的機會。

不過，即使心衰竭有治療新藥，但常人還是要養成健康的生活習慣，戒菸、保持適當體重、經常運動、飲食均衡、少油少鹽，就可減低心臟衰竭的風險。1050912

(中央社)