談南海仲裁 北京：這一頁已翻過去
中國大陸外交部副部長劉振民昨天表示，北京對於南海仲裁案「不承認、不接受」的立場已獲愈來愈多國家的認可；對大陸與東協國家來說，「仲裁案這一頁已經翻過去了」。
菲律賓提出的南海仲裁案7月12日公布了結果，海牙仲裁法院裁決中國大陸「九段線」主張沒有效力，引發中方不滿。仲裁案不但對中菲關係造成影響，也在中國和東南亞國家協會（ASEAN，東協）之間投下陰影。
中國─東協博覽會開幕大會11日在廣西南寧舉行。北京新浪網報導，劉振民接受大陸央視訪問時，針對南海仲裁案做了相關表示。
他說，「針對南海仲裁案，中國不承認、不接受的立場已經得到愈來愈多國家的認可。通過今年的中國與東盟（東協）外長會，和剛剛結束的中國-東盟領導人會議，對於雙方而言，仲裁案這一頁已經翻過去。」
劉振民表示，中國東協外長會7月25日通過「中國與東協國家外長關於全面有效落實『南海各方行為宣言』的聯合聲明」，其中最根本一條原則就是確認要透過雙邊談判來解決爭議。
此外，本月7日舉行的中國-東協領導人峰會，再次確認了這項共識。
劉振民指出，菲律賓總統杜特蒂上任後，發出對中國大陸改善關係的訊號，中方也做出積極回應，但進一步改善僵冷3年多的雙邊關係，還要靠雙方不斷累積共識並加強接觸。
劉振民說，東協國家需要和平穩定的南海環境，中國也需要。「大家把利益的蛋糕做大了，南海那點分歧相對而言就會變得小了，大家就更重視海上的航道的安全，海上的安全。」1050912
(中央社)
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