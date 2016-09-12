美中情局長警告 應嚴防俄發動網攻

我要評比

美國中央情報局（CIA）局長布瑞南（John Brennan）警告，俄羅斯擁有「特別高超的網攻能力」，美國必須嚴加防範。

美聯社報導，布瑞南今天在電視訪問中被問到，俄羅斯是否意圖操縱美國總統大選。布瑞南沒有回答，但指出，聯邦調查局（FBI）正在調查民主黨全國委員會（Democratic National Committee）近來電腦入侵事件。

他還指出，莫斯科方面積極蒐集情報。

布瑞南表示：「我認為我方必須慎防俄羅斯可能想在網路領域蒐集情報上採取的行動，以及他們可能的用途。」

布瑞南是在911攻擊15週年，接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）訪問。（譯者：中央社盧映孜）1050912

(中央社)