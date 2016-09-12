兩死悲劇 員警持槍殺女友後飲彈自盡

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桃園市一名警員疑感情糾紛，今天凌晨到女友住處談判，先開槍打死女友後再飲彈自盡，造成兩死，警方正釐清案情，並預計於上午11時舉行記者會對外說明初步案情。

桃園市政府警察局桃園分局同安派出所許姓警員疑與女友有感情糾紛，上午6時下班，卻未繳回槍械，到女友住處談判，最終開槍打死女友，隨後也飲彈自盡，造成2死悲劇，警方正積極調查警員行兇動機。

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(中央社)