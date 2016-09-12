辜寬敏要林全下台 否則問題會很嚴重
才說要蔡英文總統只做4年就好的前總統府資政辜寬敏，今天接受電台媒體訪問時又再度給蔡總統的施政下指導棋！他今天上午接受電台訪問時表示，行政院長林全是優秀顧問，但不是理想領導人；他不贊成蔡英文請林全當行政院長，要求蔡總統換掉他，「如果不換人的話，支持度一定越來越低」；他還說，換掉他對總統權威有很大傷害，可是不換的話，以後問題會更嚴重。
蔡英文總統在還沒選上總統前，曾經拜訪過辜寬敏尋求支持，辜寬敏曾對她說過，「你一生幸福，何必去做那個最苦的事情？」現在蔡英文當上總統了，辜寬敏對蔡英文日前說不要用百日來評斷她的說法不以為然，他批評蔡英文，不能只想要怎麼選舉，沒有想到當選後應該怎麼做，「這是藉口。」
辜寬敏直批蔡，這不是一百天！因為蔡上任前有長達4個月的準備期，選前更有4年，「你（指蔡）一直都沒有想執政後的人事？都沒安排？」辜寬敏說，不要讓林全做下去，不適當還不撤換，以後傷害更大。」
針對林全內閣執政成績，綠營近期砲聲隆隆指責林全，希望換閣揆；包括綠營大老吳澧培、辜寬敏和民進黨立委段宜康、郭正亮都火力全開提出質疑。
(旺報)
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