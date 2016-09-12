今年最貴柚子在蘆洲！愛心義賣標出6萬高價
今年最貴柚子在蘆洲！新北市蘆洲區昨日下午於重陽市民活動中心舉辦愛心柚子義賣，其中愛心志工曹祐彰以6萬1988元認購一顆愛心柚，成為義賣活動中最高的愛心價；昨日募款總金額61萬9888元，將全數捐助八里愛維養護中心及三重、蘆洲清寒國小學童獎學金。
新北市議員李翁月娥長期關懷地方弱勢，自擔任蘆洲市長時期舉辦蘆洲愛心柚義賣活動，今年已邁入第8年，昨日再度偕同台灣環保協會理事長莊振和及佰元愛心會會長羅稑畇，號召愛心人士認購愛心柚子，李翁月娥昨日當場也拋磚引玉，認購一顆6000元的柚子。
受去年底的霸王級寒流影響，今年全台各地的柚子產量銳減，蘆洲柚子義賣也從往年的300顆銳減至今年的100多顆，所幸產量雖減、愛心反增，今年募款狀況熱絡，不少愛心人士單顆柚子認購3萬元、5萬元，募款總額甚至超出往年平均的60萬元。
「做好事不是有錢人的專利，是有心人的參與」，李翁月娥表示，義賣的愛心款項將做為三重、蘆洲地區國小清寒學童獎助學金，鼓勵中低收入戶品學兼優的學生，能夠認真向學，預計在三蘆地區頒發超過200名、每名2000元的獎學金，同時也捐贈10萬元給新北市愛維養護中心作為院生社區體驗活動經費。
此外，愛心柚義賣活動現場也設立統一發票捐贈及集賢庇護工場愛心中秋禮盒攤位，除將所得發票捐贈育成社會福利基金會，也集結社會愛心，鼓勵集賢庇護工場憨兒走出社會。
(中時)
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