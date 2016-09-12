中泰鐵路 泰國副總理：最快今年底開工

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泰國副總理普拉金11日表示，中泰高速鐵路部分合作協議條款尚未談妥，各方正討論解決投資、利益分成、徵地和環境影響等問題，最快將於今年底或明年初動工。

中新社報導，第13屆中國－東協博覽會暨中國－東協商務與投資峰會11日在廣西南寧開幕，普拉金（Prajin Juntong）率領泰國代表團參加，並在接受陸媒採訪時作上述表示。

普拉金在博覽會開幕典禮發表演講時說，泰國願在加強東南亞國家協會（ASEAN）與中國大陸緊密友誼與合作方面發揮建設性作用，泰國一直致力成為促進區域各領域互聯互通的橋梁。

根據中泰雙方2014年簽署的「中泰鐵路合作諒解備忘錄」，規劃中的路線全長約860公里，呈「人」字形，貫穿泰國南北。北起泰國廊開，東南方向至南部工業重鎮羅勇府的瑪塔卜港，西南方向至曼谷。

中泰鐵路將一路延伸至泰國與寮國的邊境廊開，與建設中的中寮鐵路連接後，經寮國磨丁和雲南省磨憨，最終可抵達昆明市。

中泰鐵路工期預計4年，最快2020年全線通車。原本預計今年5月動工，先前卻傳出大陸提供的貸款利率與投資預算都讓泰國無法接受，泰國打算自行融資，因而可能延到今年底才開工。1050912

(中央社)